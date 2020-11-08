Воскресенье, 8 Ноября 2020 21:41

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание Джо Байдену по случаю его избрания президентом Соединенных Штатов Америки.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится:

"Многоуважаемый господин Байден! Примите наши сердечные поздравления в связи с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Уверен, что богатый опыт и знания, полученные в результате многолетней политической и законодательной деятельности, помогут Вам в ваших усилиях по приведению Соединенных Штатов и народа США к процветанию.

За время своей деятельности вы внесли большой вклад в укрепление армяно-американской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Армянский народ ценит Вашу принципиальную позицию в отношении признания Геноцида армян и защиты его прав. Убежден, что во время Вашего президентства армяно-американские двусторонние отношения, основанные на общих демократических ценностях, будут и дальше развиваться в соответствии с уровнем стратегического диалога между нашими государствами.

Конечно, американские армяне, которые являются связующим мостом между нашими странами, также вносят неоценимый вклад в этот процесс. Армения придает большое значение роли США в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта как сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Как известно, вот уже более месяца Азербайджан и Турция, игнорируя все усилия сопредседателей по установлению режима прекращения огня, продолжают совместную агрессию против Армении и Арцаха с участием иностранных террористов. В этой связи приветствую Ваше видение решения вопроса исключительно мирными средствами, которое Вы выразили как кандидат в президенты. Я полон надежды, что Ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования, которое должно быть основано на обеспечении безопасности народа Арцаха через осуществление его права на самоопределение.

Еще раз поздравляю Вас с избранием на пост президента США, желаю крепкого здоровья, успехов и плодотворной деятельности”.