Воскресенье, 8 Ноября 2020 15:32

АрмИнфо.Шуши выстоял, окрестности города крепости завалены трупами агрессора. Различные источники телеграмм - каналов сообщают об отражении атаки противника в районе Шуши.

"На данный момент в Шуши нет ни одного азербайджанского диверсанта. В городе и на подступах к нему только их тела. У всех без исключения ликвидированных найдены азербайджанские флаги", - сообщает источник.

Армия обороны Арцаха успешно уничтожает диверсантов и в районе Бердзора.

Распространяемое азербайджанским агипропом видео о массовом бегстве жителей из Степанакерта - ничто иное, как фейк. Это видео было снято в Йемене.