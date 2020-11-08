Воскресенье, 8 Ноября 2020 15:14

АрмИнфо. Высшие учебные заведения Арцаха в условиях войны проводят занятия дистанционно. Об этом на пресс-конференции заявила министр образования, науки и культуры Арцаха Лусине Караханян.

Она отметила, что Государственный университет Арцаха начнет работу в дистанционном режиме с 10 ноября. "Вузы Арцаха начали свою работу. Арцахский государственный университет начнет работу с 10 ноября, а Шушинский технологический университет и Университет Месропа Маштоца уже начали онлайн-занятия. Занятия проводит педагогический коллектив Арцаха", - сообщила министр Арцаха.

По словам Караханяна, в ближайшее время будет решаться вопрос организации обучения в профессиональных училищах и колледжах. Объявление об окончательных результатах процесса обучения будет сделано в ближайшее время.