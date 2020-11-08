Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:31

АрмИнфо." На площади Возрождения в Степанакерте я встретил один из самых тяжелых рассветов своей жизни", - написал на своей странице в Facebook президент Арцаха Араик Арутюнян.

Свою запись он сопроводил фотографией, сделанной на центральной площади столицы Карабаха. "Мы стоим с защитниками нашей Родины до конца. Борьба не на жизнь, а на смерть продолжается", - написал глава арцахского государства.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха сообщила, что в Степанакерте трижды за час включилась сирена воздушной тревоги, вооруженные силы Азербайджана бьют по домам. "Параллельно с военными действиями, противник продолжает разрушать дальнобойными ракетами мирные населенные пункты. Враг наносит неизбирательные удары по жилым кварталам и объектам общественного значения. Пострадавших нет, много разрушений", - говорится в сообщении Госслужбы, размещенном на его странице в Facebook.