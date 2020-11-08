Воскресенье, 8 Ноября 2020 11:22

АрмИнфо.Шуши остается недостижимой мечтой для азербайджанской стороны. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Несмотря на то, что в городе много разрушений, город-крепость выдерживает удары врага", - говорится в сообщении службы.

Накануне вечером на брифинге в Ереване представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал, что бои в районе Шуши не прекращаются ни днем, ни ночью. По его словам, противник привлекает новые силы и средства, чтобы реализовать свой план по захвату Шуши. "Наши войска упорно сопротивляются на фронтах, нанося противнику значительные потери. Но бои идут тяжелые и упорные", - рассказал он.