Суббота, 7 Ноября 2020 14:08

АрмИнфо.. В городах и регионах Франции, Италии и Испании продолжается процесс признания Арцаха, и осуждения азербайджано-турецкой агрессии в отношении мирного населения.

Так, согласно информации посольства Армении в Италии, коммуна Ногаредо (провинция Тренто) признала независимость Арцаха. <Благодарим за солидарность и защиту общих ценностей>, - говорится в сообщении армянского дипкорпуса в Италии.

Кроме того, как сообщает посольство Армении во Франции, Ассамблея Корсики приняла резолюцию о признании Республики Арцах.

Вместе с тем руководитель Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян сообщил, что испанский город Ла-Корунья осудил азербайджано-турецкую агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, по сути, признав Арцах. <Выражаю благодарность местной малочисленной, но очень активной армянской общине>, - написал он.

Отметим, что резолюции о признании Арцаха приняли ряд городов Италии, Франции, Канады, Греции, Испании, несколько штатов в США и Австралии.