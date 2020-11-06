Пятница, 6 Ноября 2020 19:12

АрмИнфо.<Я вернулся из Арцаха после трех напряженных дней пребывания в Арцахе,> - поделился в Twitter-e депутат испанского парламента от земли басков Джон Инарриту. По его словам, ему довелось встретиться с друзьями, увидеть разрушение гражданской инфраструктуры, а также страдания от обстрелов городов. <Я поддерживаю и солидарен с Арцахом>, - отметил депутат.

В предыдущем твите, депутат написал <Сегодня мы пережили одну из самых тяжелых бомбардировок Степанакерта с применением кассетных бомб. Нас заставили укрыться в убежище. Азербайджан и Турция атакуют мирных жителей. Это явный случай этнической чистки!

Еще ранее он отмечал: <Азербайджан и Турция атакуют гражданские объекты в Нагорном Карабахе с целью этнической чистки. Большая часть населения уже перемещена. Мы должны действовать быстро, чтобы избежать нового геноцида>.