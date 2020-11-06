Пятница, 6 Ноября 2020 18:55

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял Посла Италии в Армении Винченцо дель Монако, который завершает свою дипломатическую миссию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, премьер-министр высоко оценил работу посла Италии в Армении, во время которой было зафиксировано эффективное развитие двусторонних отношений. В этом контексте Никол Пашинян отметил важность 2019 года, в ходе которого состоялся его официальный визит в Италию. Премьер поблагодарил посла за его личный вклад в продвижение армяно-итальянской повестки дня.

В свою очередь посол Италии в Армении отметил, что он приложил все усилия для дальнейшего повышения уровня армяно-итальянского сотрудничества. Собеседники отметили, что Армения и Италия имеют большой потенциал для сотрудничества, и предпринимаются взаимные шаги для его полной реализации.

Стороны обменялись мнениями по поводу войны, развязанной Азербайджаном и Турцией против Арцаха. Винченцо дель Монако выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих и мирных жителей, выразив сожаление, что он покидает Армению в это трудное время.

Премьер-министр Пашинян отметил, что армянский народ един и полон решимости преодолеть эту сложную ситуацию и добиться политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта при поддержке международных партнеров.