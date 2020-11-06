Пятница, 6 Ноября 2020 17:58

АрмИнфо.Президент Арцаха Араик Арутюнян провел встречу с парламентскими фракциями НКР. Об этом Арутюнян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Президент Арцаха, в частности, отметил: "Только что я провел встречу с фракциями Национального Собрания Арцахa. Обсудили сложившуюся ситуацию и вопросы, связанные с принятием соответствующих политических решений. В этих условиях чрезвычайно важна совместная и слаженная работа всех государственных органов во имя священного дела защиты Родины".