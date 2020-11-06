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 Пятница, 6 Ноября 2020 16:54

ABC (Испания): в Испании был король из Армении

ABC (Испания): в Испании был король из Армении

АрмИнфо.Интерес к истории — не новинка для нашего издания. Если сегодня каждый день привлекают тысячи читателей статьи Сесара Серверы (César Cervera), Мануэля Переса Вилльяторо (Manuel Pérez Villatoro) или Израэля Виана (Israel Viana), то раньше это были Антонио Веласко Сасо (Antonio Velasco Zazo) в рубрике «О других временах» («De otro tiempo»), Хуан Балансо (Juan Balansó) и другие.

Они обращали взгляд в прошлое и рассказывали об интересных событиях и забытых персонажах. Балансо «написал для АВС десятки статей и репортажей, в которых найденные свидетельства (он отлично умел работать с европейскими архивами) сочетались с красотой беззаботного и простого стиля, что придавало сухим фактам несомненную журналистскую привлекательность», — сказал Сантьяго Кастело (Santiago Castelo) после смерти Балансо. Сегодня мы достаем из Архива АВС один из его текстов: «Необычная история Левона VI, короля Армении и Мадрида».

«Без сомнения, немногие мадридцы знают, что во время Хуана I Кастильского, то есть за двести лет до того, как Мадрид стал столицей Испанской империи, в городе находился маленький экзотический двор яркого и странного монарха, который, однако, жил в изгнании», — так начинается рассказ об этом историческом эпизоде XIV века.

Малая Армения представляла собой обширную территорию в Месопотамии, расположенную между рекой Евфрат и Понтийскими горами. После многочисленных набегов персов, римлян, византийцев и арабов полководец по имени Рубен в 1080 году основал здесь независимое государство, его преемники присоединили к нему территории Киликии и Кападокии. Век спустя в 1187 году правитель Иерусалима Генрих Шампанский наградил принца Левона II титулом короля Малой Армении в благодарность за помощь в крестовых походах. Однако история королевского дома Армении была недолгой. Всего два века спустя египетский султан Ша-бан II захватил город Сис, столицу армянского государства, сверг его последнего монарха Левона VI и заключил его в тюрьму в Каире.

Перечислив эти исторические события, Балансо кратко описал, какой была жизнь Левона VI до того, как в 1375 году мамлюки захватили армянскую территорию, его жена Каталина де Суассон (Catalina de Soissons) умерла, а его самого пленили. «В отчаянии Левон VI отправлял письма разным европейским дворам, прося помощи. Для его освобождения нужно было заплатить выкуп».

Хуан I Кастильский и Педро IV Арагонский сразу же заинтересовались судьбой этого бедного «восточного» правителя, исповедовавшего христианскую веру. Они отправили богатые подарки египетскому султану, прося его освобождения. Ша-бан оценил их жест и в 1382 году отпустил пленника. После освобождения армянский король отправился в Европу, чтобы поблагодарить своих благодетелей за помощь.

В середине 1383 года он прибыл в Кастилию, чтобы встретиться со своим самым щедрым царственным благодетелем. Это произошло как раз накануне свадьбы Хуана I с Беатрисой Португальской. Отец Флорес (Flórez) так писал об этой встрече: «Их королевские высочества в воскресенье 17 мая были в Бадахосе в окружении прелатов и господ. Этому были особые причины, там они встречались с королем Армении, которого наш король дон Хуан высвободил из темницы, где его держал султан Вавилона. Нашего государя предупредили о приближении армянского короля, который хотел воздать благодарности. Наш Государь отправил множество рыцарей встретить его. Дон Хуан сам покинул город при приближении гостя. При виде своего благодетеля, король Армении спешился и, с непокрытой головой, преклонил колени. Наш король тоже спешился, так поступила и его свита. Он обнял Левона и в знак мира поцеловал его. На следующий день король дон Хуан отправил ему золотые ткани, множество дублонов и серебрёную посуду…»

Балансо продолжил описывать джентельменское поведение Хуана I. «Испанский монарх хотел показать своему опальному армянскому коллеге, как далеко простиралось его королевское величие. В „Хронике" кастильского правителя сказано: „Видя беспомощность армянского короля и отсутствие у него средств к существованию, Хуан I даровал ему Мадрид, Андухар и Виллуреаль (сейчас Сьюдад-Реаль) со всем их населением, правами и рентами. Кроме этого, он предоставил ему пожизненную ренту в 150 тысяч мараведи". Так благодаря кастильской щедрости Левон VI Армянский превратился в Левона I Мадридского…»

Новоиспеченный феодал хотел совершить паломничество в Сантьяго в знак благодарности, прежде чем отправиться свои города. После этого, посетив Бургос и Медину-дель-Кампо он оказался в своих владениях. «В Сеговии у него случился приступ, и он провел долгое время в кровати. Горный воздух оказался вреден для монарха из теплых краев», — записал историк. Затем он рассказывает, что новость о том, что Мадрид был подарен иностранцу «пришлась жителям города не по вкусу».

Население Мадрида протестует

«Население было очень недовольно тем, что их законный господин в бахвальстве абсолютиста отдал часть своего государства иностранцу. Была назначена комиссия, отправившаяся в Сеговию в октябре, чтобы демократическим путем высказать монарху недовольство, которое вызвал у них его „жест", каким бы великодушным он ни был». По словам Балансо, Хуан I «несколько раскаялся, его тронуло происходящее». Желая восстановить потерянное расположение, он заявил жителям Мадрида, что их город никогда не будет отчужден от короны, а право  владения Левона VI продлится только в течение его жизни.

Так он сумел успокоить мадридцев, чьи представители подали иск против «человека, выглядящего как мавр». В тот же вечер Левон VI подтвердил все законы, привилегии, дары, льготы и права горожан единым документом. «Представители совета Мадрида договорились встретить так называемого короля дона Левона на этом троне, подчиняться его приказам как приказам своего Господина. Если они этого не сделают, то будут считаться предателями, как те, кто жжет замки и убивает господ…». Таким было «приветствие» дона Левона Мадридского, пишет Балансо.

Источник, к которому обратился исследователь, не уточнял подробностей деятельности Левона VI в качестве правителя. «Амадор де лос Риос (Amador de los Ríos) сообщает, что он был хорошим правителем. Он не обложил население новыми обязанностями и оставил старых чиновников на своих местах. Пинело (Pinelo) утверждал, что Левона VI приняли „вежливо и преподнесли подарки". Кинтана (Quintana) рассказывает, что он привел в порядок Алькасар. И, наконец, Сайнс де Роблес описывает его как простого человека, который пытался сыскать симпатию знати спорными распоряжениями».

По сведениям источника, армянину нравилось гулять без охраны по улицам города, чтобы сблизиться с населением. «Население никак на него не реагировало, предпочитая пойти в одну из 60 таверн, что существовали тогда в Мадриде, чтобы шептаться и критиковать „странные" привычки пухлого и миролюбивого дона Левона», — сказано в статье. По словам Балансо, как раз во время его правления в названии Мадрида конечная «т» превратилась в «д», которая и сейчас сохраняется в названии города.

Конечно, Левона VI мучила ностальгия по его родной Армении, и спустя два года правления он попрощался со своими подданными и отправился в Наварру, а затем Беарн. «Он надеялся, что сможет увлечь Карлоса II и Гастона III де Фуа идеей об очередном „крестовом походе", который поможет ему вернуть трон». Однако его надежды не оправдались, и расстроенный армянин отправился дальше в Париж. Там, благодаря своему королевскому статусу, он выступал посредником в спорах между французами и англичанами. Король Карл VI отдал ему замок Сэнт-Уэн, выделил ему существенное содержание, которое вместе с рентами в Кастилии обеспечило ему спокойную старость.

Мадридский суд при согласии наследника Хуана I дона Энрике III Болезненного отменили в 1391 году его право владения испанскими территориями, хотя ренту бывший монарх получал до самой своей кончины.

Левон VI умер два года спустя, его похоронили в главной часовне монастыря Целестинцев в Париже. По словам Балансо, на его могиле начертаны следующие слова: «Здесь в одиночестве покоится Левон Армянский, Правитель Мадрида».

«Иногда простая эпитафия лучше всего суммирует события жизни», — заключает исследователь. В своей статье Балансо хотел прояснить одну вещь: «До нынешнего момента все историки и летописцы Мадрида называли этого монарха „Левон V", его собственная подпись под документами также вполне однозначна: „Leo Quintus" (Левон Пятый).

Однако современная историография предпочитает считать его шестым, следуя за официальной хронологией армянских королей. Заблуждение объясняется тем, что первый армянский правитель с именем Левон был не королем, а суверенным князем. Также нужно уточнить дату его смерти. По данным Пинело, армянский король умер в 1391 году, но в городских архивах Парижа я нашел документ, утверждающий, что смерть наступила в 1393 году, там же указано место захоронения».

 


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