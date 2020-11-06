Пятница, 6 Ноября 2020 12:25

АрмИнфо.Вражеские силы бомбят Степанакерт кассетными бомбами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Арцаха.

"Мишенью противника являются город с жилыми домами, гражданской и общественной инфраструктурой. Информации о пострадавших пока нет", - сообщили в ГСЧС Арцаха.

Ранее ведомство сообщило, что на протяжении ночи и с тура противник бомбил Степанакерт и Шуши, три гражданских лица погибли.