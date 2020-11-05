Четверг, 5 Ноября 2020 20:16

АрмИнфо. Мэрия американского города Энглвуд Клифс (штат Нью-Джерси) приняла резолюцию о признании Республики Арцах и неотъемлемом ее праве на самоопределение, а также осудила турецко-азербайджанскую агрессию в отношении армян Арцаха. Об этом сообщает Армянский Национальный комитет США (ANCA).

<Мое скромное мнение таково, что путь к миру всегда можно найти с разумными людьми. И мы всегда должны искать этот путь, а не двигаться в направлении тупика конфликта>, - отметил мэр города Марио Краньяк.

В источнике обозначено, что Нью-Джерси, в котором проживает около 50 тыс американцев армянского происхождения, поддержал Арцах на уровне штата и городов. В частности, Арцах признал мэр Форт-Ли Марк Соколич, принята резолюция 99 S.R. сенатора Нью-Джерси Джозефа Лагана, в которой осуждается нападение Азербайджана на Арцах, а также выражена поддержка со стороны группы конгрессменов США из Нью-Джерси.