Четверг, 5 Ноября 2020 17:36

АрмИнфо.Консультации с Россией по предоставлению помощи Армении продолжаются, заявил журналистам заместитель министр ИД Армении Шаварш Кочарян. По его словам, учитывая сложившуюся ситуацию он не может раскрыть детали данного процесса, данные консуультации проходят в секретном режиме.

Комментируя заявление Никола Пашиняна о том, что на данном этапе конфликт не имеет дипломатического решения, Кочарян заметил: "Сейчас идет война. Всем очевидно, что во время военных действий нет и не может быть дипломатического решения. Сейчас наша задача одержать победу на поле боя", - подчеркнул замминистра.

При этом он заметил, что МИД проводит всю необходимую работу. Информация о происходящем сейчас доступна всему миру. <Да, Азербайджан совершал и продолжает совершать военные преступления. Мы не раз сообщали об этом и информировали наших международных коллег", - подчеркнул замминистра.

По его словам, во время войны иметь какие-то ожидания по поводу того, что кто-то за нас вступится или введет санкции несколько наивно. <Перед нами стоит главная задача - объединиться и победить. Победа должна быть ознаменована полным проигрышем врага на фронте>, - подчеркнул Кочарян.