Четверг, 5 Ноября 2020 16:53

АрмИнфо. В реальности решение нагорно-карабахского конфликта определяется на поле боя. Об этом 5 ноября на обсуждениях в парламентских комиссиях по проекту государственного бюджета Армении 2020 года заявил заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян.

По его словам, данная реальность является очевидной правдой. В зависимости от развития событий на фронте, а замминистра уверен, что перелом наступит в ближайшее время, существенно изменится все. Шаварш Кочарян подчеркнул, что на войне нельзя надеяться на союзников и соседей. <Позиция тех, кто так считает иначе, может оказаться губительной для государства. Надеяться надо на свои возможности>, - отметил замминистра. Он добавил, что во имя сохранения земель и существования, "должны бороться, в первую очередь, мы сами". Другой вопрос, продолжил Кочарян, что путем международного сотрудничества получить максимальное содействие, как от соседей, так и от союзников.

Он добавил, что по линии МИД продолжается работа в рамках Евразийского экономического союза, в том числе, со структурами ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Аналогичная последовательная работа ведется и с соседями - Грузией и Ираном, которых, по понятным причинам не может не беспокоить эта ситуация. Появление террористов у границ Ирана вызывает определенное обеспокоенность Тегерана, о чем открыто говорят власти ИРИ. Как итог, в Иране вынуждены провести предупредительные работы. Эту же опасность ощущает и Российская Федерация, поскольку речь идет о Северном Кавказе, и в целом, всей территории стран СНГ, в том числе, и Центральной Азии. "То есть, сложилась такая ситуация, которая беспокоит многие государства, с которыми мы имеем углубленные отношения", - сказал замминистра.

Он подчеркнул также, что ни одна международная структура, кроме ООН, не имеет права вмешиваться в конфликт. По этой причине необходимо решение Совета Безопасности ООН, которое может быть в разных вариантах. Могут быть экономические санкции, но может быть и прямое применение силы. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которые также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - Россия, США и Франция представили взвешенный подход, который впоследствии должен был быть озвучен при закрытых обсуждениях. Также главы этих государств выступили с заявлением, однако результатов нет. Это означает, что проблема должна быть решена на поле боя. В 1990-х годов ситуация была куда больше тяжелой, но удалось с ней справиться. Здесь важно сплоченность народа.