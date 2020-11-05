Четверг, 5 Ноября 2020 14:56

АрмИнфо. Член Европейского парламента Роб Рус (Rob Roos) обратился с заявлением, в котором решительно осудил азербайджано-турецкую агрессию против Арцаха и Армении.

Обращаясь к жителям Армении, депутат отметил: <Вы край христианской цивилизации. Вы живете на земле, которая чрезвычайно важна для мира и вы вновь вы проходите через очень сложные времена. Невинные люди подвергаются атакам варваров. Я хочу, чтобы вы знали, я полностью солидарен с вами. Следовательно, я призываю Евросоюз самым решительным образом осудить это азербайджано-турецкое насилие. Оба этих режима угрожают миру и безопасности. Я сделаю все что в моих силах чтобы в Европейском Парламенте поддержать армянский народ. И будьте уверенными, что агрессор ответит за свои действия>.