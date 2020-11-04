Среда, 4 Ноября 2020 18:25

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что доказательства, свидетельствующие об этнических чистках, проводимых со стороны Азербайджана в Арцахе, направлены в ООН и ЕСПЧ. Об этом Татоян заявил в парламенте Армении.

Омбудсмен заметил, что Армения недавно представила доказательства о том, что Азербайджан использует против армянской стороны наемников, которые выражают готовность продолжить свою деятельность в других странах, лишь бы им платили.

"На одном из видео я наблюдал следующее: боевик заявил, что жаль, что подобного оружия у них не было в Сирии. Наемник заметил, что заберет это оружие с собой",- подчеркнул Татоян.

По его словам, аппарат омбудсмена передает все собранные доказательства в МИД Армении, в представительство РА в ЕСПЧ и в профильную организацию - Совет ООН по правам человека в Женеве.

"Мы постоянно находимся на связи с нашими коллегами из Арцаха, уточняем у них некоторые данные и оперативную ситуацию. В данное время наше сотрудничество играет очень важную роль",- заметил омбудсмен.

Также Татоян с сожалением констатировал, что ряд правозащитный организаций в своих действиях чаще руководствуются политикой, нежели нормами по защите прав человека. В качестве примера омбудсмен вспомнил 2016 год, когда омбудсмен Арцаха, которым на тот момент являлся Рубен Меликян, написал письмо комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну. "Тогда я лично передал письмо и предложил комиссару ООН по правам человека посетить Арцах, но он так и не сделал это. Как это ни печально, но так же происходит и сейчас",

- заключил Татоян.