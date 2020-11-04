Среда, 4 Ноября 2020 12:53

АрмИнфо.Выбор Москвы в текущей войне между Арменией и Азербайджаном - это уклониться, собственно, от самого выбора. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"При этом, необходимо понимать, что ситуация в Арцахе, вокруг Арцаха, безусловно, волнует Москву как часть ситуации, касающейся непосредственно Армении. Пока что России удается взаимодействовать с Арменией и Азербайджаном по отдельности. И в интересах Москвы избегать ситуации, в которой ей придется этот выбор сделать. Однако в этом направлении Москва на деле уже действует, к примеру, в Сирии", - отметил он.

По оценкам политолога, геополитическая ситуация вокруг войны в Арцахе постепенно меняется, а находящийся в состоянии постоянной атаки Эрдоган, все больше и больше раздражает уже не только Россию. На его взгляд, данная война не нужна не только России, но и всем другим заинтересованным и незаинтересованным в регионе геополитическим акторам. Война, причем, по совершенно разным причинам, нужна только Турции и Азербайджану.

Отметив факт азербайджанских ударов непосредственно по территории Армении, Искандарян выразил уверенность в реакции Москвы на попытку переноса активных боевых действий на территорию Армении. На его взгляд, последнее явственно читается не только из заявлений российского МИД и президента, но и из всех последних действий Москвы. В этом свете, политолог отметил определенное армяно-российское взаимодействие в сфере безопасности, сделав упор на его закрытые непубличные форматы. "И, тем не менее, есть и публичная сторона дела. Особенно с учетом того безусловного факта, что в Армении Россия рассматривается в качестве гаранта безопасности всего армянского народа. Письмо премьера Пашиняна президенту Путину и ответ на это письмо, которые, безусловно, были обговорены заранее, я рассматриваю именно в этом ключе. На деле взаимодействие Еревана и Москвы носит постоянный характер. О чем, собственно, прямо сказал на Валдае российский президент", - подытожил Искандарян.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о незамедлительном начале консультаций по предоставлению помощи Армении, основываясь на втором пункте "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией" от 1997 года. МИД России в ответ заявил, что "в соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении".