Вторник, 3 Ноября 2020 20:29

АрмИнфо. Надежные источники Syrian Observanory (SOHR) подтвердили, что новая партия из почти 230 сирийских боевиков прибыла в Азербайджан для участия в продолжающихся боевых действиях в регионе Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана против Армении. Между тем как минимум 22 бойца бежали из ожесточенных боев в Азербайджане и вернулись в Сирию. Об этом сообщает портал https://www.syriahr.com/.

Согласно источнику, когда в Азербайджан прибыла новая партия боевиков, общее количество сирийских боевиков, задействованных в боевых действиях в Нагорном Карабахе, возросло как минимум до 2580, из которых 342 бойца вернулись в Сирию после того, как отказались от своих выплат. С другой стороны, активисты Сирийской обсерватории задокументировали гибель девяти сирийских наемников в боях в Нагорном Карабахе за последние несколько часов, в результате чего общее число погибших среди поддерживаемых Турцией группировок с тех пор, как турецкое правительство отправило их на передовую в конце сентябре, составило не менее 240 человек, в том числе, 183 бойца, тела которых были доставлены в Сирию, а остальные тела остаются в Азербайджане. Более того, армянские силы захватили как минимум трех сирийских боевиков.

Издание отмечает, что Турция изо всех сил пытается набрать больше боевиков для отправки в регион Нагорного Карабаха, поскольку большая часть боевиков отказывается сражаться вместе с азербайджанскими силами из-за сектантского фактора и больших человеческих потерь среди наемников. Некоторые из отправленных в Азербайджан боевиков даже не знали, что азербайджанские силы принадлежат к шиитской общине, и выявление этого факта побудило многих боевиков вернуться в Сирию сразу после того, как они узнали об этом, не говоря уже о тяжелых условиях боевых действий.