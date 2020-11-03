Вторник, 3 Ноября 2020 19:36

АрмИнфо.Постигшая Закавказье трагедия является нашей общей болью. Нам далеко не безразлично то, что между двумя традиционно дружественными России народами развернулись боевые действия из-за проблемы, которую, по нашему глубокому убеждению, давно было нужно решать исключительно политико-дипломатическими средствами. Об этом в письменном интервью "Коммерсанту" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, с учетом того, что с Азербайджаном и Арменией Россию связывает общая история, культура, продвинутые гуманитарные и экономические связи, проявление диктата, принуждения, использование нажимного пути со стороны РФ более чем неуместно. Задача России как основного посредника - помочь Армении и Азербайджану выйти из горячей фазы и найти мирный способ разрешения обострившихся противоречий. "Работаем на этом направлении на всех уровнях. Президент России Владимир Путин практически в ежедневном режиме предпринимает посреднические усилия, направленные на урегулирование создавшейся ситуации. По его инициативе была достигнута договоренность о гуманитарном перемирии в конце первой декады октября. Делаем все возможное, в том числе вместе с США и Францией - партнерами по сопредседательству в Минской группе ОБСЕ, чтобы эта договоренность заработала в полную силу. Параллельно предлагаем возможные варианты политического урегулирования. Рассчитываем, что в конечном итоге в Баку и Ереване возобладает конструктивный подход, боевые действия прекратятся и карабахский процесс вернется в политическое русло", - подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что российские власти приняли превентивные меры для предотвращения столкновений между гражданами РФ азербайджанского и армянского происхождения на российской территории. "Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорно-карабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к 2 тыс. Данная тема, в частности, затрагивалась Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении (президентом Ильхамом Алиевым и премьером Николом Пашиняном.- "Ъ"). Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам",

- сказал глава МИД России.

Он такж констатировал, что устойчивого перемирия сложно достигнуть без договоренностей о действенных мерах контроля. В Московском заявлении от 10 октября говорится о том, что конкретные параметры соблюдения прекращения огня будут согласованы дополнительно. Это довольно непростая работа. Существуют различные подходы к решению данного вопроса. Есть варианты задействования различных электронных средств контроля, горячей линии между Ереваном и Баку, наблюдателей под эгидой ОБСЕ, проведения операций с участием военных контингентов. Пока выйти на согласование всех параметров не удалось. Работа в этом направлении продолжается, в том числе в рамках сопредседательства в минской группе ОБСЕ. "Главное - любой механизм должен быть приемлем сторонам и предполагать возможность скорейшего развертывания", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства России.