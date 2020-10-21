Среда, 21 Октября 2020 13:10

АрмИнфо. В Ереване перед посольством Германии в Армении проходит акция, участники котрой требуют у правительства Германии признать независимость Республики Арцах. Об этом с места событий сообщает корреспондент АрмИнфо.

По мнению протестующих, наилучшее решение арцахского конфликта это признание независимости НКР. Также звучит требование, чтобы Германия оказала влияние на Анкару и Баку, применив против них санкции.

Протестующие заявили, что они уже примерно поняли позицию Германии и намерены сделать все, чтобы ее изменить. Участники акции подчеркнули, что планируют встретиться с послом. Протестующие развернули плакаты, на которых написано: <Арцах - это Армения>, <Признайте Арцах>, <Нет Геноциду> и <Нет Холокосту>.