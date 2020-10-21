Среда, 21 Октября 2020 12:23

АрмИнфо.Второй президент Армении, первый президент Арцаха Роберт Кочарян провел встречу с бывшими президентами НКР Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном по их инициативе. Об этом сообщает офис второго президента РА.

Также сообщается, что состоялась также встреча с участием третьего президента РА Сержем Саргсяном. "Цель встречи - агрессия, развязанная в отношении Арцаха и ее последствия. Консультации будут носить периодический характер", - отмечается в сообщении офиса второго президента.

Стоит также заметить, что накануне Саакян и Гукасян в правительстве Армении провели встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.