Среда, 21 Октября 2020 12:13

АрмИнфо.Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в Москву. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

Согласно источнику, азербайджанский министр проведет консультации с российской стороной по карабахской проблеме.

Ранее в Москву прибыл и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. На сегодня запланирована его встреча с главой МИД Россиии Сергеем Лавровым.