Среда, 21 Октября 2020 11:55

АрмИнфо.Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян с иронией отреагировал на заявления президента Азербайджана по части уничтожения армянского вооружения.

"Сколько раз сказали, что тебя обманывают. То вы Гадрут захватываете, то еще что-то. А теперь тебе доложили об уничтоженной военной технике армянской армии. Тысячу раз говорили, что у нас нет РСЗО "Ураган", но теперь еще выяснилось, что у нас есть межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", но мы об этом не знали", - отметил Ованнисян.

Отметим, что накануне, в ходе обращения к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев, перечисляя уничтоженную и взятую в качестве трофеев боевую технику армянской стороны, представил не только раздутые цифры об уничтоженной техники, но и поспешил приписать технику, которой даже нет на вооружении у армянской стороны.

Так Алиев заверил, что якобы было уничтожено 241 танк и еще взято трофеями 39, БМП уничтожено 50, трофеями - 24 единицы, также уничтожено самоходных артиллерийских установок 17, пушек - 198, минометов - 58, еще 12 минометов взято в качестве трофеев, уничтожено 53 противотанковых средства, 70 реактивных систем залпового огня "Град", два "Урагана", два стратегических ракетных комплекса "Ярс", одна огнеметная система ТОС, четыре зенитно-ракетных комплекса С-300, три ТОРа, пять ЗРК "Куб" и "Круг", шесть БПЛА, два оперативно-тактических ракетных комплекса "Эльбрус", один тактический ракетный комплекс "Точка-У".