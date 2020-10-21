Среда, 21 Октября 2020 10:12

АрмИнфо.Азербайджан продолжает делать мишенью своих ударов мирные населенные пункты Арцаха.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха, в ночь с 20 на 21 октября режим прекращения огня относительно поддерживался во всех населенных пунктах, а на рассвете Мартакерт и окрестные села вновь стали мишенью для вражеских ударов.

"Вчера в том же направлении использовалась авиация, бомбили объекты гражданской инфраструктуры. Вооруженные силы Азербайджана не только нарушают установленный режим прекращения огня в гуманитарных целях с, но и применяют запрещенное оружие против гражданского населения",- подчеркнули в ведомстве.