Среда, 21 Октября 2020 10:02

АрмИнфо.Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков присоединился к гуманитарной инициативе Ассамблеи Армян и свой гонорар за предстоящий концерт перевел в фонд Ассамблеи по сбору средств в помощь детям Арцаха. Об этом на своей страничке а Facebook написала супруга музыканта, телеведущая Сати Спивакова.

"Все собранные средства благотворительного марафона #АрмениЯсТобой #Арцах будут направлены на гуманитарную помощь детям Арцаха: обеспечение чрезвычайных и насущных нужд, включая продовольствие, жилье, медицинскую и материально-техническую поддержку",- отметила Спивакова.

Также супруга маэстро опубликовала фрагмент выступления Спивакова на концерте в Ереване, посвященном 100-летней годовщине Геноцида армян.

К инициативе ранее присоединились дирижер, создатель и художественныи? руководитель оркестра Теодорр Курентзис, один из наиболее известных скрипачей в мире Сергей Хачатрян, джазовый саксофонист Игорь Бутман, Мариам Мерабова, которые перевели свои гонорары за концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Милане в фонд сбора средств Ассамблеи Армян