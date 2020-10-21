|Президент Армении едет в Брюссель на встречу с руководством НАТО и ЕС
|Армянская Ассамблея Америки призывает американские компании отказаться от лоббистской деятельности в пользу Азербайджана
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили вражеский самолет на южном фланге фронта
|ГСЧС Арцаха: На рассвете Мартакерт и окрестные села вновь стали мишенью для вражеских ударов
|УЕФА отменила все матчи сборных Армении и Азербайджана на своих полях
|Конгрессмен: США могут сыграть решающую роль в прекращении кровопролития в Арцахе
|Владимир Спиваков перечислил свой гонорар за предстоящий концерт в фонд помощи детям Арцаха
|«Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана» - Президент Туркменистана
|Грейс Наполитано внесла в Конгресс резолюцию о признании независимости Арцаха
|МО РА: Ситуация на карабахском фронте стабильная и управляемая
|Медведев обеспокоен деятельностью США в биолабораториях в СНГ
|Греция призывает Еврокомиссию приостановить действие соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС
|Тигран Балаян по совместительству назначен послом Армении в Люксембурге
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном
|Временно прекращается прием заявлений о состоянии здоровья военнослужащих и добровольцев
|МО Армении опровергает заявление Азербайджана о нанесении ударов по Геранбойскому и Тертерскому районам
|Министр иностранных дел Греции призвал ввести оружейное эмбарго в отношении Турции
|Замминистра ИД России и посол Германии обсудили Карабах
|Все собираемые Всеармянским фондом <Армения> средства служат своей цели
|Азербайджан применяет против мирного населения Арцаха запрещенное оружие
|Генпрокурор Армении представил коллегам из ШОС преступления Азербайджана
|Минздрав Армении: В сдаче крови необходимости пока нет
|Эксперт: Армянское будущее зависит только и только от армянского воина
|Епархия ААЦ в Канаде собрала более $300 тыс на нужды Арцаха и Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21 октября
|Группа ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности признала воздушное пространство Армении безопасным
|На северо-западе Ирана рухнул беспилотник, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе
|Несмотря на кибератаки в Нью-Йорке состоялось главное мероприятие "Авроры"
|Ереван и Лондон обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Противник отступает, неся большие потери в направлении Худаферинского водохранилища
|Президент Арцаха: Наиболее тяжелые бои ведутся на территории общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района Карабаха
|Арцрун Ованнисян: «Алиев, добро пожаловать в ад!»
|АО Арцаха представила еще одно фактическое доказательство участия Турции в карабахском конфликте - боевой Bayraktar TB2
|Шаварш Кочарян: В 90-ые годы ситуация в Армении и Арцахе была значительно более тяжелой, сейчас все решается на поля боя
|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Читать больше
АрмИнфо.Российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков присоединился к гуманитарной инициативе Ассамблеи Армян и свой гонорар за предстоящий концерт перевел в фонд Ассамблеи по сбору средств в помощь детям Арцаха. Об этом на своей страничке а Facebook написала супруга музыканта, телеведущая Сати Спивакова.
"Все собранные средства благотворительного марафона #АрмениЯсТобой #Арцах будут направлены на гуманитарную помощь детям Арцаха: обеспечение чрезвычайных и насущных нужд, включая продовольствие, жилье, медицинскую и материально-техническую поддержку",- отметила Спивакова.
Также супруга маэстро опубликовала фрагмент выступления Спивакова на концерте в Ереване, посвященном 100-летней годовщине Геноцида армян.
К инициативе ранее присоединились дирижер, создатель и художественныи? руководитель оркестра Теодорр Курентзис, один из наиболее известных скрипачей в мире Сергей Хачатрян, джазовый саксофонист Игорь Бутман, Мариам Мерабова, которые перевели свои гонорары за концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Милане в фонд сбора средств Ассамблеи Армян
|Президент Армении едет в Брюссель на встречу с руководством НАТО и ЕС
|Армянская Ассамблея Америки призывает американские компании отказаться от лоббистской деятельности в пользу Азербайджана
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили вражеский самолет на южном фланге фронта
|ГСЧС Арцаха: На рассвете Мартакерт и окрестные села вновь стали мишенью для вражеских ударов
|УЕФА отменила все матчи сборных Армении и Азербайджана на своих полях
|Конгрессмен: США могут сыграть решающую роль в прекращении кровопролития в Арцахе
|Владимир Спиваков перечислил свой гонорар за предстоящий концерт в фонд помощи детям Арцаха
|«Превентивная дипломатия - неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана» - Президент Туркменистана
|Грейс Наполитано внесла в Конгресс резолюцию о признании независимости Арцаха
|МО РА: Ситуация на карабахском фронте стабильная и управляемая
|Медведев обеспокоен деятельностью США в биолабораториях в СНГ
|Греция призывает Еврокомиссию приостановить действие соглашения о таможенном союзе между Турцией и ЕС
|Тигран Балаян по совместительству назначен послом Армении в Люксембурге
|Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном
|Временно прекращается прием заявлений о состоянии здоровья военнослужащих и добровольцев
|МО Армении опровергает заявление Азербайджана о нанесении ударов по Геранбойскому и Тертерскому районам
|Министр иностранных дел Греции призвал ввести оружейное эмбарго в отношении Турции
|Замминистра ИД России и посол Германии обсудили Карабах
|Все собираемые Всеармянским фондом <Армения> средства служат своей цели
|Азербайджан применяет против мирного населения Арцаха запрещенное оружие
|Генпрокурор Армении представил коллегам из ШОС преступления Азербайджана
|Минздрав Армении: В сдаче крови необходимости пока нет
|Эксперт: Армянское будущее зависит только и только от армянского воина
|Епархия ААЦ в Канаде собрала более $300 тыс на нужды Арцаха и Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 21 октября
|Группа ЕС по оценке рисков в области авиационной безопасности признала воздушное пространство Армении безопасным
|На северо-западе Ирана рухнул беспилотник, связанный с конфликтом в Нагорном Карабахе
|Несмотря на кибератаки в Нью-Йорке состоялось главное мероприятие "Авроры"
|Ереван и Лондон обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Минобороны Армении: Противник отступает, неся большие потери в направлении Худаферинского водохранилища
|Президент Арцаха: Наиболее тяжелые бои ведутся на территории общин Ишханадзор, Ковсакан и Миджнаван Кашатагского района Карабаха
|Арцрун Ованнисян: «Алиев, добро пожаловать в ад!»
|АО Арцаха представила еще одно фактическое доказательство участия Турции в карабахском конфликте - боевой Bayraktar TB2
|Шаварш Кочарян: В 90-ые годы ситуация в Армении и Арцахе была значительно более тяжелой, сейчас все решается на поля боя
|Президент Армении поблагодарил Канаду за отзыв лицензии на поставку вооружений Турции
|Глава Палаты адвокатов Армении заявил, что он против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня
|Эксперт: Если военная операция Баку не даст результата, сторонам предложат компромиссный вариант
|Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов
|В московской галерее <Нико> состоится благотворительный концерт-марафон MUSIC FOR ARTSAKH
|Пашинян обсудил с Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном ситуацию в Карабахе
|Омбудсмен заявил, что Азербайджан проводит политику этнических чисток в отношении граждан Армении и Арцаха
|Духовное собрание мусульман России призвало к мирному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе
|В Турции уже указывают международным акторам с кем, и каким образом взаимодействовать
|Прогноз: Внутри перемещенные лица становятся для Баку серьезной проблемой
|В Совфеде России назвали условие для проведения антитеррористической операции в Карабахе
|Хатибзаде: Иран не приемлет обезглавливания или нападения на города и невинных людей
|Потери противника за дни боевых действий в живой силе составили 6309 человек
|В Армении за день выявлено 1234 новых случаев коронавируса
|Эксперт: Заинтересованность Анкары в азербайджанской агрессии против Арцаха определяет геополитика
|Арман Татоян: Никакие политические интересы не должны повлиять на защиту прав человека
|Ишхан Сагателян: В этой войне мы обязаны победить
|Армия обороны Арцаха продолжает информировать общественность о героях нашего времени
|Мнацаканян отверг обвинения Азербайджана о нарушении Армений договоренностей о прекращении огня в гуманитарных целях
|Степанян: Противник на северном фланге применяет авиацию и артиллерию, на южном идут тяжелые бои
|Госдеп не комментирует данные о встрече Помпео с главами МИД Азербайджана и Армении
|Глава МИД РА: Агрессия Азербайджана не достигла бы эскалации, если бы Турция не была напрямую вовлечена в конфликт
|Постпред РФ в ООН: ОБСЕ играет главную роль в урегулировании карабахского конфликта
|Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании Нагорного Карабаха
|Баку решил отправить ноту протеста Германии в связи с визитом депутатов Бундестага в Арцах
|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили 5 вражеских БПЛА, в том числе и один Bayraktar TB2
|Читать больше
|Прогноз: Сохранение консолидации армянства - залог перемирия уже в ближайшие дни
|Взгляд из Москвы: Основная цель Турции - сухопутный коридор Нахиджеван- Азербайджан
|Платошкин: То, о чем мы предупреждали, к сожалению, произошло.
|Прогноз: Ожидать прекращения огня в Арцахе до формирования нового геополитического баланса не приходится
|Коммандос: Алиев готов завершить войну. Не готов Эрдоган
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности