Вторник, 20 Октября 2020 20:49

АрмИнфо. По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщает сайт Кремля, Президент России выразил соболезнования в связи с произошедшим в пригороде Парижа 16 октября терактом - варварским убийством французского учителя.

В этом контексте подтверждена обоюдная заинтересованность в активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и распространением экстремистской идеологии.

В ходе разговора детально обсуждено развитие ситуации в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Владимир Путин проинформировал о предпринимаемых шагах по предотвращению дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшему возобновлению переговоров в целях политико- дипломатического урегулирования нагорно-карабахской проблемы.

Акцентирована важность соблюдения противоборствующими сторонами достигнутых 10 и 17 октября договорённостей о прекращении огня.

Подчёркнута готовность к продолжению тесной координации России и

Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также по линии Совета Безопасности ООН.

Условлено о контактах на различных уровнях.