Вторник, 20 Октября 2020 16:55

АрмИнфо. 20 октября в городе Хода- Афарин провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе Ирана, упал беспилотный летательный аппарат, запущенный с театра военных действий в Карабахе, сообщил губернатор Хода Афарин Али Амири.

В беседе с IRNA он сообщил, что крушение произошло возле села Гара Гоч Минджаванского района. К счастью, обошлось без жертв. Военные эксперты выясняют принадлежность дрона и место, откуда он взлетел.

Источник отмечает, что с начала недавнего конфликта между более 60 ракет упали в Ходу Афарин. Ранее официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде заявил, что Иран подал официальную жалобу Армении и Азербайджану в связи с пулями и ракетами, выпущенными по Ирану. Хатибзаде сказал, что Иран не простит никаких действий против безопасности Ирана. "Мы призвали обе стороны принять все необходимые меры по обеспечению безопасности в свете дружественных отношений, добрососедства, уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана", - сказал он.