Вторник, 20 Октября 2020 16:04

АрмИнфо. Глава Палаты адвокатов Ара Зограбян на своей странице в соцсети Facebook заявил, что он как гражданин Армении против любой сделки по передаче территорий в обмен на прекращение огня.

Зограбян также подчеркнул, что как гражданин страны он не уполномочивает какое-либо лицо, представляющее РА, на заключение такой сделки.

"Прошу премьер-министра Никола Пашиняна, во время переговоров помнить наших храбрецах, защищавших Родину. Я поддерживаю премьер-министра в принятии достойного решения для армянского народа", - заключил глава Палаты адвокатов.