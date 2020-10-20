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 Вторник, 20 Октября 2020 15:56
Ани Мшецян

Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов

Арман Татоян: Азербайджан несет ответственность за обстрел журналистов

АрмИнфо. Когда ВС Азербайджана обстреляли иностранных журналистов, посетивших Арцах, Баку заявил, что для посещения НКР необходимо было попросить разрешение у них. Об этом в парламенте на заседании постоянной комиссии Национального Собрания по региональной и евразийской интеграции заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Татоян подчеркнул, что данное заявление Азербайджана, противоречит принципам международного права.

"Работа журналистов в зонах конфликта, в данном случае в Арцахе, имеет законное правозащитное значение - освещать правду. У журналистов есть гарантии защиты. Они находились в Арцахе в штатском, с опознавательными знаками, никакого отношения к военным не имели, поэтому Азербайджан несет международную ответственность за то что решил превратить журналистов в минешь ", - подчеркнул омбудсмен.


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