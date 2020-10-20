Вторник, 20 Октября 2020 15:35

АрмИнфо. Турция продолжает попытки закрепиться на Южном Кавказе и уже считает себя в праве указывать международным акторам с кем и каким образом взаимодействовать.

Так, находящийся с визитом в Баку спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Мустафа Шентоп, в ходе своего выступления в Милли Меджлисе Азербайджана, заверил, что современная Армения превратилась в "проблему для глобального мира и безопасности", видимо подразумевая, что армянский народ "как кость в горле" у Анкары, которая учинив Геноцид армян в начале двадцатого века, до сих пор не может угомониться и вновь, теперь уже руками азербайджанцев, продолжает начатое в 1915 году сегодня в Арцахе.

При этом Шентом посчитал себя вправе указывать суверенным государствам, с кем им взаимодействовать, а с кем нет. "Страны, имеющие влияние на Южном Кавказе, должны отказаться от поддержки Еревана. Силы, к которым тянутся нити Еревана, должны прекратить игры в регионе", - сказал Шентоп, при этом, не уточнив к каким странам он направляет свой мессендж.

Затем, Шентоп, видимо для оправдания турецко-азербайджанской агрессии, выступил с критикой в адрес стран-сопредседателей Минской группы, заверив, что до сегодняшнего дня они не предприняли никакого реального шага для справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этой связи стоит заметить, что для турецко­азербайджанского тандема существует единственный справедливый вариант урегулирования - это выполнение всех условий Азербайджана и полное игнорирование прав Арцаха и его населения. Очевидно, что весьма алогично, когда государство-агрессор, развязавший военные действия против карабахцев в начале 1990-ых прошлого столетия, и проигравший в этой войне не только не желает идти на компромиссы, но и пытается путем шантажа и угроз навязать свое видение урегулирования.

"Минская группа ОБСЕ уже 30 лет не может найти выхода из нагорно-карабахского конфликта. Сегодня можно констатировать "смерть мозга" МГ ОБСЕ", - сказал председатель турецкого парламента.

Он также попытался оправдать развязанные боевые действия против

Арцаха утром 27 сентября, заверив, что мол если речь идет о защите

Родины, то война оправдана и законна. "Турция, безусловно, не

выступает за войну. Однако никто не имеет права превращать земли

Азербайджана в разменную карту", - подчеркнул он.

Спикер отметил, что кризис международного права и политика двойных стандартов окрыляют страны-агрессоры, видимо подразумевая дестабилизирующую политику, осуществляемую последние годы Турцией в разных регионах, в том числе в Сирии, Ливии, Ираке, в Средиземноморье. "Глобальные организации уже не в силах обеспечить мир на мировом уровне. Поэтому как никогда важна и реформа ООН", - подытожил Шентоп.