Вторник, 20 Октября 2020 13:31

АрмИнфо. Внутри перемещенные лица становятся для не в меру воинственных властей Азербайджана все более и более серьезной проблемой. Подобное мнение выразил АрмИнфо историк Айк Демоян.

"Несмотря на блокированные властями социальные сети, согласно информации из различных источников информации, становится ясно, что развязанная Азербайджаном война весьма дорого обходится не только азербайджанской армии, но и населению близлежащих к зоне конфликта азербайджанских населенных пунктов", - подчеркнул он.

Согласно информации Демояна, на основе сопоставления различных источников, становится ясно, что свои дома вследствие боевых действий вынужденно покинули десятки тысяч азербайджанцев. Причем, большая часть этих людей понесла материальные потери. В частности, полностью обезлюдели бывшие армянские села Шаумянского района. По информации азербайджанских СМИ, в близлежащих к арене боевых действий городах остались лишь немногие мужчины.

По его словам, в целях безопасности свои дома уже начали покидать даже жители сел и городов, находящихся довольно далеко от театра боевых действий. В данных регионах существуют серьезные опасения относительно возможных бомбежек и обстрелов, а также возможного отступления азербайджанской армии.

"Свои дома покинули тысячи жителей Гянджи, Тартара, Агджабеди, Барды, Мир-Башира, Дашкесана и десятков близлежащих сел. Все эти люди двигаются на восток Азербайджана. Таким образом, параллельно дальнейшему разворачиваю военных действий, в Азербайджане наблюдается рост числа внутри перемещенных лиц и, соответственно, проблем для властей. И скрывать все это алиевскому режиму становится труднее день ото дня", - подытожил Демоян.