Вторник, 20 Октября 2020 13:08

АрмИнфо. Учитывая, что российское военное присутствие в Армении существенно ограничивает амбиции Реджепа Эрдогана, Турция сегодня стремится нивелировать роль и значение России в Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо кандидат политических наук Ваге Давтян.

"Наряду с последовательным наращиванием турецкого влияния в Грузии, это является частью стратегии Анкары по вытеснению России за Кавказский хребет. И начало этой стратегии, судя по всему, было заложено в результате референдума о присоединении Крыма к России в 2014 году. Именно Крым побудил Турцию к коренному пересмотру существующей на тот момент стратегии, к поиску новых путей для укрепления своих позиций в черноморском бассейне", - подчеркнул он.

Таким образом, эксперт рассматривает турецкую поддержку азербайджанской агрессии в отношении Арцаха и Армении как часть трансформированной после Крыма политики Анкары в отношении Москвы. В этом смысле, Арцах, по его оценкам, является продолжением Крыма, поскольку, провоцируя войну в Арцахе, Турция создает возможность вытеснить Россию с Южного Кавказа.

Согласно Давтяну, значимость Южного Кавказа в обеспечении и дальнейшей диверсификации коммуникаций между Каспийским и Черным морем, между Турцией и Центральной Азией бесспорна. И причины заинтересованности Анкары в успехе азербайджанской агрессии против армянского народа эксперт рассматривает именно в данном геополитическом контексте.

"Подписание в Анкаре президентом Украины и Эрдоганом соглашения о военном сотрудничестве в условиях войны в Арцахе далеко не случайно. Как неслучайна и озвученная Зеленским надежда на роль Турции в разрешении крымского вопроса. Все это - следствие геополитического ослабления России, измерения внешнеполитических целей Москвы не культурно-историческими критериями, а преимущественно бизнес­интересами. Меж тем, как сохранение влияния исключительно путем торгово- экономических связей уже давно уступило место условному, но весьма реальному, столкновению цивилизаций", - подытожил Давтян.