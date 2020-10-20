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АрмИнфо.Разговор о том, какая структура и как следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, ведется. Как передает РИА Новости, об этом журналистам заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза.
Ранее РФ, Франция и США, составляющие Минскую группу ОБСЕ, запросили проведения закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в Нагорном
Карабахе.
С момента достижения договоренности о прекращении огня она не соблюдалась. Главный вопрос - как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня", - сказал Небензя.
По его словам, в понедельник звучали сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. "Этот вопрос, конечно, поднимался
на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет", - указал постпред председательствующей в СБ ООН России.
Отвечая на вопрос о том, какая организация, ООН или ОБСЕ была бы более подходящей для контроля за соблюдением огня в Нагорном Карабахе, Небензя заявил: "Для ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, это непростая, небыстрая вещь. ОБСЕ играет главную роль в урегулировании". "Кто там будет и в каком качестве, кто будет проверять - это все еще вопрос. Он обсуждается. Как он будет реализовываться на практике - это другой момент", - добавил он
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|Араик Арутюнян: В Ереване будет создан штаб, который займется решением социальных проблем граждан Арцаха
|Генеральный прокурор представил международным партнерам данные о причастности боевиков-террористов к боевым действиям в Арцахе
|Глава Евросовета обсудил с Саркисяном режим прекращения огня в Карабахе
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|Мнацаканян на встрече с Лавровым указал на приоритетность установления прочного перемирия, контролируемого верификационным механизмом
|Премьер-министр РА: Наши действия – это борьба до конца, без остатка
|Госдума ратифицировала соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС
|В Иране проходят широкомасштабные военные учения сил ПВО
|Военно-промышленный комплекс Армении работает в круглосуточном режиме в полном объеме
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|В МИД России рассказали о переговорах Лаврова с Мнацаканяном и Байрамовым
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|Beeline обнулил тариф для своих абонентов, находящихся в роуминге в Республике Арцах
|В Армении за день выявлено 1836 новых случаев коронавируса
|Давтян: ПВО ВС РА уничтожили вражеский беспилотник засланный в Сюник
|В Ереване перед посольством Германии в Армении проходит акция с требованием признать Арцах
|Роберт Кочарян обсудил с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном ситуацию в Карабахе
|В Фонд "1000 драмов" уже поступило $4,5 млн от соотечественников со всего мира
|Вслед за Мнацаканяном в Москву отправился и глава МИД Азербайджана
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|Ованнисян Алиеву: Оказывается, у нас есть межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", но мы об этом не знали
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|Президент Армении едет в Брюссель на встречу с руководством НАТО и ЕС
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|Подразделения ПВО АО Арцаха сбили вражеский самолет на южном фланге фронта
|ГСЧС Арцаха: На рассвете Мартакерт и окрестные села вновь стали мишенью для вражеских ударов
|УЕФА отменила все матчи сборных Армении и Азербайджана на своих полях
|Конгрессмен: США могут сыграть решающую роль в прекращении кровопролития в Арцахе
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