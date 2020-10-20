Вторник, 20 Октября 2020 10:39

АрмИнфо.Разговор о том, какая структура и как следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, ведется. Как передает РИА Новости, об этом журналистам заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза.

Ранее РФ, Франция и США, составляющие Минскую группу ОБСЕ, запросили проведения закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в Нагорном

Карабахе.

С момента достижения договоренности о прекращении огня она не соблюдалась. Главный вопрос - как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня", - сказал Небензя.

По его словам, в понедельник звучали сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. "Этот вопрос, конечно, поднимался

на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет", - указал постпред председательствующей в СБ ООН России.

Отвечая на вопрос о том, какая организация, ООН или ОБСЕ была бы более подходящей для контроля за соблюдением огня в Нагорном Карабахе, Небензя заявил: "Для ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, это непростая, небыстрая вещь. ОБСЕ играет главную роль в урегулировании". "Кто там будет и в каком качестве, кто будет проверять - это все еще вопрос. Он обсуждается. Как он будет реализовываться на практике - это другой момент", - добавил он