Вторник, 20 Октября 2020 10:38

АрмИнфо.Член сената Франции Валери Буайе собирается внести в орган документ о признании

Нагорного Карабаха. Об этом она написала в своем Twitter.

Она отметила, что противостояние действиям азербайджанской власти в регионе приравнивается к выступлению против распространения ислама на территории ЕС. "На этой неделе я внесу в Сенат текст, чтобы признать Нагорный Карабах", - подчеркнула Буайе.

По ее словам, документ также призван к осуждению действий Баку и Анкары на территории Нагорно-Карабахской республики.