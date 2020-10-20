Вторник, 20 Октября 2020 10:31

АрмИнфо. Подразделения ПВО Армии обороны сбили 5 вражеских беспилотников в ходе боевых действий в зоне карабахско- азербайджанского конфликта за минувший день. Об этом сообщает пресс-служба АО Арцаха.

Меж тем, как пишет Razm.Info, ПВО АО Арцаха удалось сбить беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2.

Источник отмечает, что в опубликованных АО Арцаха видеоматериалах представлены сбитые азербайджанские БПЛА, и на одном из кадров видна оптика канадского производства CMX 15D, которая устанавливается на ударных дронах Bayraktar TB2 турецкого производства, что означает, что армянской стороне удалось сбить по меньшей мере один Bayraktar.