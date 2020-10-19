Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Италии, она в частности заявила: "Мы поддерживаем армянский народ, с которым мы разделяем европейскую и христианскую идентичность, и призываем итальянское правительство и все международное сообщество предпринять четкие усилия для предотвращения нападений на Армению. Необходимо занять четкую позицию, чтобы предпринять немедленные шаги по восстановлению мира в Кавказском регионе. Прекратить дестабилизирующее поведение и проявить конструктивное отношение к прекращению боевых действий".

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