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 Понедельник, 19 Октября 2020 21:41
Марианна Мкртчян

Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт

Президент Армении призвал МГ ОБСЕ избавиться от вовлеченности Турции в карабахский конфликт

АрмИнфо.Мое послание сопредседателям Минской группы ОБСЕ четко  - давайте избавимся от вовлеченности Турции в нагорно-карабахский конфликт, достигнем прекращения огня и вернем стороны за стол переговоров.

Об этом в ходе междугородной конференции, организованной греческим союзом журналистов JUDAN под названием <Кризис на Кавказе - причины войны> заявил президент Армении Армен Саркисян, добавив, что лучшего формата, чем МГ ОБСЕ нет.

Армянский президент коснулся дестабилизирующей и экспансионистской политике Турции и подчеркнул, что  27 сентября Азербайджан решил отказаться от мирного процесса и развязать войну, а Турция оказывает ему полную политическую, дипломатическую и военную помощь.

Говоря о причинах вмешательства Турции, президент Армении констатировал, что в последние несколько лет Анкара пыталась стать энергетическим хабом, страной, которая будет управлять потоками энергоносителей из Каспийского моря, Центральной Азии, Азербайджана в Западную Европу.

Саркисян добавил, что речь идет не только о газопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан.  "Став стороной в конфликте, наряду с Нагорным Карабахом и Азербайджаном, Турция физически находится там под предлогом помощи своим этническим братьям или защиты международных логистических трубопроводов. На деле это уловка быть там, и не только быть, но и чтобы управлять. Таким образом, Турция будет иметь большое влияние на политику Азербайджана, и, в конечном итоге, она также будет иметь большое влияние на европейские страны и Центральную Азию. Турция хочет играть ведущую роль в энергопотоках, быть основной доминирующей страной, которая контролирует потоки энергии с востока, с юга, возможно, с севера в Европу", - выразил убеждение глава Армении.

Вместе с тем президент Армении добавил, что Турция говорит о территориальной целостности Азербайджана в то время, когда сама оккупировала территории Сирии, Ирака и Кипра, что алогично, поскольку заявления и действия не совпадают. Он также напомнил об использовании Турцией фактора сирийских беженцев в качестве действенного инструмента оказания давления на Европу и получение денег.

Саркисян также указала на использование Турцией исламских экстремистов в качестве инструмента для продвижения своей внешней и

внутренней политики. В этом контексте он напомнил о вербовке и переброске Турцией джихадистов из Сирии и Ливии в зону карабахского конфликта.

В тоже время глава Армении убежден, что нестабильность в регионе, вызванная действиями Турции, может затронуть Россию, Иран, возможно, Среднюю Азию. В этом ключе он акцентировал внимание на угрозу учинения геноцида в отношении армян.

На уточнение чего Армения ждет от России, США и Евросоюза, Саркисян призвал всех партнеров полностью понять суть этого конфликта и четко заявить о  необходимости прекращения войны. "Должно быть четкое и сильное заявление о том, что прекращение огня является абсолютной необходимостью, что Турция должна выйти из этого конфликта.

Ожидаю, что НАТО прояснит свою позицию. Если эта организация с момента своего создания ставила совершенно иные цели, как она может мириться с таким поведением своей страны-члена на Кавказе", - вопрошал Саркисян.

При этом глава Армении счел логичным предложение Греции ввести эмбарго на продажу оружия Турции странами-членами ЕС и НАТО. "Если бы оружие, проданное Турции, было использовано против агрессора, международных исламистских террористов, я бы это понял, но когда они исходят из стран-членов НАТО и нацелены на мирных жителей Арцаха, это неприемлемо. Если эту идею или шаг одобрят другие страны, Армения будет приветствовать такую инициативу", - сказал президент, в этом контексте выразив благодарность  греческой стороне за поддержку

В заключение он еще раз подчеркнул, что вмешательство Турции в карабахский конфликт полностью меняет ситуацию, поскольку для каждого армянина сегодня участие Анкары в войне против армян напоминает геноцид. "Это вопрос, который армянский народ не может принять", - подытожил Саркисян, выразив благодарность диаспоре за активную роль.


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