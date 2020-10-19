Понедельник, 19 Октября 2020 19:17

АрмИнфо.Россия всегда играла важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Так, на уточнение, готов ли он приехать в Москву, чтобы встретиться со своим визави при посредничестве РФ, Алиев сказал, что в Москве бывал очень много раз. Однако, продолжил азербайджанский лидер, в данном случае он приглашения такого не получал. Он также констатировал, что много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана.

" Россия всегда играла важную роль в урегулировании конфликта, я об этом говорил. Для этого есть объективные причины - как исторического характера, так и географического. А также причины того, что Россия на протяжении многих десятилетий в нашем регионе активно действует и существует высокий уровень взаимодействия. Поэтому мы готовы для любых контактов", - отметил Алиев, заверив, что когда поступило предложение организовать встречу министров иностранных дел, в Баку сразу согласились.

"Мы сказали: "Да, мы готовы". И я сказал, когда разговаривал с президентом России, что посылаю министра. Министр иностранных дел [Азербайджана], кстати, был в это время в Женеве, вел переговоры с Минской группой. В фазе горячего обострения наш министр был в Женеве, а армянский министр так туда и не доехал, хотя он должен тоже был там быть", - отметил Алиев.

Он также заверил, что в Азербайджане привержены тем обязательствам, которые берут на себя в рамках контактов со своими партнерами. "И с самого начала, и в процессе переговоров по урегулированию конфликта мы всегда опирались на международное право и нашу приверженность решению конфликта мирным путем. Те обязательства, которые взял на себя Азербайджан после переговоров в Москве, мы стремились выполнять", - заверил азербайджанский президент, по традиции переложив вину за несоблюдение перемирия на армянскую строну, и умолчав о развязанной агрессии против Арцаха, и срыва двух перемирий.

По его утверждению, то, что ситуация до сих пор в горячей фазе, - не вина Азербайджана. "Я неоднократно говорил, что Азербайджан привержен принципам урегулирования, которые были выработаны многолетним переговорным процессом. Мы готовы хоть завтра приостановить военные действия, если Армения будет вести себя "конструктивно" на переговорном треке. Но заявления, которые мы слышим из Еревана, полностью противоречат базовым принципам, которые были выработаны Минской группой ОБСЕ", - сказал глава Азербайджана, заявив о готовности вновь приостановить военные действия и решить вопрос за столом переговоров. На вопрос готов ли Азербайджан на встречу военных, как предлагает Россия для согласования верификационных механизмов, Алиев отметил, что в данном случае первостепенной является политическая воля руководств Армении и Азербайджана, и с азербайджанской стороны это есть.

"Не желая продолжения кровопролития и желая сохранить жизни людей, мы готовы к тому, чтобы решить этот вопрос политическим путем. Что касается контактов между военными, в базовых принципах эти моменты четко определены. И мы привержены базовым принципам, о которых я уже говорил. Поэтому вопрос, с которым сейчас вы обратились, он в базовых принципах в конце согласования. Тогда, когда будут урегулированы уже все вопросы, связанные с деоккупацией, тогда предполагалось присутствие иностранных миротворческих сил. Но поскольку не были согласованы основные вопросы, требующие урегулирования, то к этому вопросу стороны так и не подошли. Поэтому не было четкого понимания, из кого эти силы будут состоять, какие международные структуры, какие страны будут там представлены. Это все не обсуждалось.

Но было ясно одно, что состав миротворческих сил должен быть согласован Азербайджаном и Арменией, а также места дислокации этих сил. Это тоже не было определено. Поэтому сегодня, когда линии соприкосновения нет, когда статус-кво нарушен и нарушили его мы и делали это в рамках неоднократных заявлений глав государств России, США и Франции о том, что статус-кво неприемлем. Мы эти заявления слышали, но не видели имплементации. Поэтому мы сами его имплементировали. То есть нет статус-кво, нет линии соприкосновения. И как технически могут быть размещены военные наблюдатели, и где они могут быть размещены? Каждый день идет изменение ситуации на поле битвы. И что, какие-то иностранные специалисты придут туда? И где они встанут? На каких-то горах, долинах, на мостах? Это все требует большой детальной проработки. Это большой риск для тех, кто посчитает нужным туда послать свой воинский контингент. И это все должно быть согласовано - состав, мандат, сроки, цели. И конечно, это все должно быть в рамках базовых принципов, которые, как я уже сказал, нами принимаются, а армянской стороной отвергаются", - сказал Алиев.

На вопрос, согласны ли в Азербайджане на ввод в регион российских военных наблюдателей для обеспечения перемирия и гарантий безопасности, и если не российских, то какие еще страны могли бы участвовать в такой миссии, Алиев выразил уверенность, что в рамках формата сопредседательства МГ ОБСЕ между Россией, Францией и США этот вопрос должен быть согласован.

"После того как он будет согласован, он должен быть представлен сторонам. То есть это все предполагалось и в базовых принципах. Потому что не мы же будем определять, кто будут - миротворцы или, как их сейчас хотят назвать, наблюдатели. Это будет предложение со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ. А Азербайджан и Армения со своей стороны могут либо заветировать ту или иную страну, либо согласиться. Поэтому я не думаю, что в одностороннем порядке это бы отвечало духу сотрудничества между тремя странами-сопредседателями - определять какой-то воинский контингент. И самое главное - куда? Вот в чем вопрос.

Дело не в том, согласится Азербайджан или не согласится. Нам надо знать мандат, кто является поручителем, функции, место расположения, деятельность. Они что, будут стоять на горах или в чистом поле и наблюдать, кто куда стреляет? Это опасно, во-первых. Во-вторых, в случае, скажем, как преподносится нам, для того, чтобы наблюдать, кто нарушил перемирие: даже если будет определено, кто нарушил перемирие,

- дальше что? Что, этих людей будут привлекать к ответственности? Будут какие-то уголовные дела? Поэтому нужно в первую очередь определить порядок имплементации базовых принципов", - сказал глава Азербайджана, при этом он подчеркнул, что лишь только после "деоккупации", станет возможно обсуждать вопрос наблюдателей.

Он в очередной раз заверил, что никаких фактических данных о переброске наемников с Ближнего Востока в Азербайджан нет. И естественно не упустил возможности раскритиковать деятельность МГ ОБСЕ, отметив, что несмотря на старания они всё же не достигли какого-то результата.

Алиев также сообщил, что прежние армянские власти категорически отказались от вопроса передачи Кельбаджара (Карвачар) с Лачином. "Иными словами, предлагался такой механизм, который предполагал, что эти районы навечно останутся под армянским контролем, на что я пойти категорически не мог", - сказал он.

В своем интервью Алиев вновь озвучил тезисы и принципы, идущие в разрез с логикой урегулирования конфликта на основе взаимных уступок, пытаясь угрозами навязать армянской стороне удобную для Баку концепцию урегулирования, без учета интересов Арцаха и Армении.