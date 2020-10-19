Понедельник, 19 Октября 2020 17:41

АрмИнфо. Генерал-лейтенант Артак Давтян, который ранее возглавлял генштаб Вооруженных сил Республики Армения, будет координировать оборонительные работы в Сюнике.

Как передает газета <Сюняц еркир>, о назначении Артака Давтяна на эту должность стало известно после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Сюникскую область.

Сообщается, что генерал-лейтенант Артак Давтян и губернатор Сюникской области Унан Погосян в ходе совместной конференции с локальными СМИ подчеркнули важность сотрудничества и сплоченной работы всех слоев общества, звеньев власти, СМИ, поскольку перед всеми стоит одна и та же цель - победа.