Понедельник, 19 Октября 2020 16:46

АрмИнфо.Министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в ходе беседы с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу проинформировал его о ситуации, созданной широкомасштабной войной, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мнацаканян также проинформировал эстонского коллегу о военных преступлениях, совершенных Азербайджаном во время боевых действий, которые проявляются в преднамеренных нападениях на мирных жителей, гражданской инфраструктуры и убийствах армянских военнопленных, а также непрерывных преднамеренных обстрелов культурных, религиозных и исторических памятников. Оценивая усилия стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по прекращению огня, глава армянского МИД назвал недопустимым невыполнение соглашений о прекращении огня от 10 и 17 октября соответственно, достигнутых при посредничестве России и Франции. В этом контексте Мнацаканян также выразил глубокую озабоченность по поводу негативного участия Турции в процессах, происходящих в регионе, подчеркнув, что ее дестабилизирующий подход будет иметь катастрофические последствия для регионального мира и стабильности. Собеседники подчеркнули необходимость выполнения достигнутых договоренностей о прекращении огня. Мнацаканян подтвердил позицию Армении о необходимости установления верификационного механизма по обеспечению устойчивого режима прекращения огня.