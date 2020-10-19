Понедельник, 19 Октября 2020 16:39

АрмИнфо. Участникам мирного шествия в Ереване во имя Арцаха удалось передать свое письмо с требованиями к ООН лично в руки Постоянному координатору ООН в Армении Шомби Шарпу. Изначально сообщалось что глава армянского офиса ООН прибудет на рабочее место намного позже, однако после заявления участников шествия о том, что они намерены дождаться г-на Шарпа, чтобы лично в руки передать письмо, последний не заставил себя долго ждать.

После отдельного разговора с инициаторами движения, в числе которых фигурируют актеры Камерного театра Армении и представитель правозащитной ОО «Ассоциация» стало известно, что армянский офис ООН ведет активную работу, связанную с решением проблемы в Арцахе, однако СМИ и социальные медиа освещают их деятельность ненадлежащим образом.

«Господин Шарп отметил, что «за кулисами» ведется активная работа, но они попробуют быть более активными, чтобы донести свою деятельности до общественности», - сказал актер Рафаель Ераносян – один из инициаторов движения.

Приводя слова Постоянного координатора ООН в РА, правозащитник Лусине Акопян отметила, что на вопрос о том почему не было совершено визитов в Арцах, г-ин Шарп отметил, что их мандат ограничен территорией Армении. «Но мы пояснили ему, что ООН существует благодаря тому, что были люди, имеющие не ортодоксальное мышление, и чтобы они нашли способ посетить Нагорный Карабха и увидели своими глазами, что же там происходит», - добавила она.

При этом участники шествия подчеркнули, что в случае если вопрос Арцаха не будет поднят должным образом в ООН, количество людей, собравшихся у их здания, увеличится в разы.

Отметим, что сегодня в Ереване прошло мирное шествие во имя Арцаха, которое объединило несколько сотен граждан одной единственной целью - потребовать у ООН не молчать, а предпринять незамедлительные действия для решения ситуации в Арцахе. Конечным пунктом участников движения стал армянский офис ООН, где собравшиеся неустанно скандировали: «Не молчите!», «Свобоный независимый Арцах!», «Алиев террорист!».