Понедельник, 19 Октября 2020 14:06

АрмИнфо.Попадания боеприпасов, выпущенных участниками конфликта в Нагорном Карабахе, на территорию Ирана не останутся без ответа Вооруженных сил ИРИ. С таким предупреждением выступил официальный представитель МИД страны Саид Хатибзаде, передает IRNA

"Нашей красной линией является безопасность граждан. Вооруженные силы уже сделали необходимые предупреждения. С противоположной стороны мы услышали разъяснения и сказали, что на любые посягательства, даже совершенные по ошибке, будет дан ответ", - сказал Саид Хатибзаде.

Ранее, СМИ сообщили, что на приграничный район Ирана упали восемь снарядов, разрушив один из домов. Местные жители были вынуждены эвакуироваться.

Стоит также заметить, что армянская сторона уже неоднократно призывала Иран предпринять действия по недопущения скопления азербайджанских войск у иранской государственной границы. В армянском оборонном ведомстве предупредили, что если не будут приняты надлежащие меры, не исключены, что во время операций Армии обороны Арцаха азербайджанские ВС вынуждены будут бежать в строну Ирана.