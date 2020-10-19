Понедельник, 19 Октября 2020 13:10

АрмИнфо.Этап различных заявлений по текущей ситуации в зоне карабахского конфликта, конечно, был неизбежен. Тем не менее, на данном этапе впечатления, что эти заявления остались без внимания тех, кому они были адресованы, складываться не должно. Подобное мнение выразил АрмИнфо первый зампред комитет по вопросам СНГ Госдумы РФ Константин Затулин.

"Пренебрежение к заявлениям ставит под вопрос авторитет стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Что в корне недопустимо, если нас: Россию, США и Францию заботит собственный международный вес, имидж и влияние. В этом свете, я считаю, что после заявления президентов стран-сопредседателей о необходимости незамедлительного прекращения боевых действий сегодня необходимо также незамедлительно начать обсуждение объединенных эффективных усилий в этом направлении", - подчеркнул он.

По оценкам депутата, речь идет о комплексе мер в направлении незамедлительного прекращения войны. Согласно Затулину, эти меры, безусловно, должны быть приняты, поскольку продолжение конфронтации недопустимо. Несоблюдение договоренностей, на его взгляд, имело место, в первую очередь, в силу отсутствия согласия между сторонами конфликта в вопросе размещения наблюдателей. В этом свете, вопрос размещения наблюдателей, а впоследствии миротворцев становится частью повестки.

Отсутствие односторонних оценок Москвы на официальном уровне депутат объяснил стремлением России сохраниться в качестве посредника в урегулировании конфликта. В отличие от поддерживающей во всем и вдохновляющий Азербайджан на продолжение войны Турции. При этом, на экспертно-аналитическом уровне, в СМИ оценки становятся все объективнее, что Затулин обуславливает осознанием необходимости объективного анализа происходящего.

"Объективный же анализ говорит об инициаторстве боевых действий со стороны Азербайджана. О недопустимых требованиях и предусловиях Баку и Анкары для прекращения инициированных ими же действий. Это отсутствие признания права Арцаха на самоопределение и вывод армянских сил из зоны конфликта. Это, вне всяких сомнений, обнажает наличие азербайджано-турецкого плана по зачистке всего региона, подтверждая заявления Армении об экзистенциальном характере текущей проблемы. Подобная стратегия азербайджано-турецкого тандема быть приемлемой для России не может ни при каком условии", - подытожил российский парламентарий.