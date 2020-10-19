Понедельник, 19 Октября 2020 12:47

АрмИнфо.Более тысячи боевиков из Сирии переброшены в зону нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщает <РИА Новости> со ссылкой на информированный источник.

<В прошлую пятницу более 1 тыс. боевиков отправлены воевать в Нагорный Карабах, и готовится отправка еще одной партии в ближайшие дни>, - сказал собеседник агентства.

Ранее, 14 октября, газета The Wall Street Journal писала о сотнях переброшенных в Карабах сирийских боевиков, связанных с Турцией, и о готовности к отправке в зону карабахского конфликта <еще сотен> ополченцев. Washington Post в тот же день писала о гибели 52 сирийских наемников в зоне карабахского конфликта.

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе.

В свою очередь директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

О переброске 300 сирийских боевиков через территорию Турции в Баку рассказал также президент Франции Эмманюэль Макрон в начале октября.

Лидеры Азербайджана и Турции, несмотря на предоставление уже многочисленные фактические доказательства об их вовлеченности в боевые действия, продолжают утверждать, что не пользуются услугами наемников.