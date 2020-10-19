Понедельник, 19 Октября 2020 12:23

АрмИнфо.На южном фланге карабахско- азербайджанской линии соприкосновения войск продолжаются тяжелые бои. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Наши подразделения изматывают противника", - отметила Степанян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях, утром противник возобновил артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях фронта.