Понедельник, 19 Октября 2020 12:02

АрмИнфо. Совет Европы вновь выражает озабоченность по поводу эскалации гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генерального секретаря структуры Дэниела Хольтгена, размещенного в Твиттер.

В заявлении указывается, что продолжающийся вооруженный конфликт повлек за собой многочисленные жертвы среди гражданского населения. "Мы вновь выражаем нашу озабоченность по поводу эскалации гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и призываем все стороны соблюдать прекращение огня от 10 октября и вернуться за стол переговоров", - говорится в заявлении.