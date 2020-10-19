Понедельник, 19 Октября 2020 10:34

АрмИнфо.В течение ночи в зоне карабахско- азербайджанского конфликта в целом была относительно стабильная напряженность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Арцаха.

В ведомстве проинформировали, что на отдельных участках продолжались артиллерийские бои. "Утром, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня в гуманитарных целях, силы противника возобновили артиллерийский обстрел в северном и южном направлениях. Чтобы заглушить огневые точки противника, подразделения Армии обороны предпринимают соразмерные действия, держа под контролем оперативную обстановку", - заявили в Армии обороны Арцаха.