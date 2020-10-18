Воскресенье, 18 Октября 2020 18:34

АрмИнфо. Прикрывая неприкрытую азербайджано-турецкую агрессию против Карабаха, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал путать адреса поставок вооружений.

Так, как передает ТАСС, в воскресенье он выступил с утверждением, что Россия, США и Франция поставляют вооружения Армении. "Что они говорят на то, что мы поддерживаем наших азербайджанских братьев? Что говорит Минская тройка, США, Россия, Франция? Они поддерживают Армению. Они предоставляют Армении всевозможную поддержку в виде вооружений", - заявил турецкий лидер.

При этом, он забыл «упомянуть» о 100 миллионной военной помощи США Азербайджану, о 5-млрд-ых соглашениях с РФ на поставки вооружений, о 190 млн евро, на которые Франция продала в 2019 году свое вооружение Азербайджану.

Сейчас в подвешенном состоянии находится еще один крупный оружейный договор с Парижем, который представляют как «чисто оборонительный». Азербайджан может приобрести французские ракеты MBDA, дочерней компании Airbus, BAE Systems и Leonardo. Речь идет о комплексе ASTER-30-SAMP/T средней и большой дальности, а также оборонительной системе Vertical Launch-MICA. Хотя эти высокоэффективные комплексы не считаются «наступательным» оружием, они могут обеспечить безопасность Баку путем нейтрализации армянских ракет и изменить тем самым равновесие сил. Сделка оценивается в 1-3 миллиарда евро.