|Армяне Барселоны проводят акцию протеста
|Минздрав Армении предупреждает: Тела, оставленные без присмотра по всей линии соприкосновения, могут стать источником вспышки эпидемий
|Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха представлены к высоким государственным наградам
|Сенатор Канады: Эрдоган -классический автократ, а западные демократии зарыли головы в песок
|ЕС готов оказать содействие здравоохранительной системе Армении
|МО РА: На армяно-азербайджанской государственной границе относительно спокойно
|МИД РА: Клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти
|МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
|Советник президента Арцаха: Самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами
|Советник: Объявленное с полуночи перемирие является бессрочным
|За минувшие сутки в Армении выявлено 1694 новых случая заражения коронавирусом
|Президент Франции: Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами
|Аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха
|МО РА: В Ереване действует инициатива по обеспечению едой арцахских семей
|Подразделения АО Карабаха подбили 4 танка противника
|Противник в очередной раз нарушил договоренность о перемирии
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
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|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
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АрмИнфо.Эрдоган - классический автократ, который возглавляет движение исламского братства, а западные демократии зарыли головы в песок. Об этом в своем микроблогге в Твиттер написал канадский сенатор Лео Хусакос. В частности, он подчеркнул, что Турция угрожает таким регионам как Сирия, Кипр, Арцах и Средиземноорье.
В этой связи, сенатор раскритиковал правительство Джастина Трюдо. <Либеральные власти с каждым днем звучат все более абсурдно. Посол Китая угрожает канадцам, а Турция открыто пытается уничтожить армянский народ. И все, что мы получаем от правительства Трюдо - это пожимание плечами>, - написал Хусакос.
|Армяне Барселоны проводят акцию протеста
|Минздрав Армении предупреждает: Тела, оставленные без присмотра по всей линии соприкосновения, могут стать источником вспышки эпидемий
|Ряд военнослужащих Армии обороны Арцаха представлены к высоким государственным наградам
|Сенатор Канады: Эрдоган -классический автократ, а западные демократии зарыли головы в песок
|ЕС готов оказать содействие здравоохранительной системе Армении
|МО РА: На армяно-азербайджанской государственной границе относительно спокойно
|МИД РА: Клан Алиевых, ставший инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти
|МИД Армении: Азербайджан уже второй раз нарушает договоренность о прекращении огня
|Советник президента Арцаха: Самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами
|Советник: Объявленное с полуночи перемирие является бессрочным
|За минувшие сутки в Армении выявлено 1694 новых случая заражения коронавирусом
|Президент Франции: Это перемирие должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами
|Аппарат Защитника прав человека Арцаха обновил информацию о последствиях преступлений Азербайджана против мирного населения Арцаха
|МО РА: В Ереване действует инициатива по обеспечению едой арцахских семей
|Подразделения АО Карабаха подбили 4 танка противника
|Противник в очередной раз нарушил договоренность о перемирии
|Степанакерт подтверждает готовность соблюдать условия прекращения огня в гуманитарных целях на взаимной основе
|Два города Франции признали независимость Арцаха
|Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии с 00:00 часов 18-го октября
|Губернатор: На территории Гегаркуникской области Армении с 27 сентября было сбито 18 беспилотников противника
|Арцрун Ованнисян: На южном направлении противник был отброшен на исходные позиции
|Погиб командир отряда «Чёрная пантера», экс-депутат Рустам Гаспярян
|Араик Арутюнян: АО Арцаха блестяще выполняет свою боевую задачу
|Лавров обсудил с Мнацаканяном и Байрамовым ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Армяне продолжают акции протеста в разных уголках мира из-за агрессии Азербайджана против Арцаха: В Израиле она закончилась азербайджанской провокацией
|Готовится визит главы МИД Армении в США
|Армянские ПВО уничтожили три вражеских беспилотника в воздушном пространстве Армении
|Правозащитник: принцип "Отделение во имя спасения" становится неизбежностью
|Добровольцу Александру Арутюняну посмертно присвоено высшее звание "Герой Арцаха"
|Антонов: Позиции Москвы и Вашингтона совпадают в принципиальных вопросах урегулирования в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Германии: Лишь совместно с Россией возможно урегулирование конфликта в Карабахе
|Посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста из-за визита Милонова в Карабах
|В Постоянном совете ОБСЕ обсудили агрессию Азербайджана против Арцаха с вовлечением Турции и иностранных боевиков
|Зейналян: Военнопленные Арег Саркисян и Нарек Амирджанян позвонили родителям
|Армянская сторона продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию, на этот раз по части ударов по Гяндже
|В Тбилиси продолжают оправдываться: Полеты через Грузию полностью соответствовали требованиям ICAO
|Глава Минздрава Армении и посол России обсудили перспективы расширения взаимодействии в области здравоохранении
|Российский депутат отреагировал на сообщение о включении его в "черный список" Азербайджана
|СНБ Армении призывает международное сообщество изучить факты переброски военных грузов из Пакистана и Афганистана в Азербайджан
|Посол: Тегеран поддерживает дипработу России по достижению перемирия в зоне карабахского конфликта
|Полиция Армении выявила 82 запрещенные публикации в период военного положения
|Противник продолжает нести потери в живой силе и технике
|В Минобороны Армении назвали дезинформацией утверждения противника об уничтожение армянского штурмовика Су-25
|Основатель фестиваля "СТАРМУС" назвал единственно приемлемым вариантом решения карабахского конфликта
|Напутствие Пашинянa резервистам: Не позволим врагу попирать нашу землю, Родину и границы
|В Армении за минувшие сутки выявлено 1540 новых случаев коронавируса
|В Армии обороны Арцаха представили список законных военных мишеней в Гяндже
|Джеймс Уорлик назвал ключ к урегулированию карабахского конфликта
|Эрдоган выразил недовольство Трюдо в связи с приостановкой оружейных контрактов
|Пашинян рассказал Liberation об ожиданиях от России и Франции в связи с ситуацией в Карабахе и деструктивной роли Турции
|МЧС Арцаха уточняет размер общего ущерба ночных вражеских ударов по Степанакерту
|ААА призывает руководство США решительно остановить кровопролитие в Карабахе
|Виталий Милонов: По сути дела, Азербайджан втянули в эту военную авантюру в Карабахе
|Ереван Баку: Любое посягательство на территориальную целостность Армении получит соразмерный ответ
|АО Арцаха: На рассвете вражеские силы возобновили ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам
|Источник: СБ ООН проведет закрытое совещание по Карабаху
|В Чехии подготовлена петиция в Палату депутатов чешского парламента
|Коммерсант: обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха было намеренно спланировано и спровоцировано Турцией
|Ереван по инициативе РФ направил военных в Москву на встречу с делегацией Азербайджана, которая отказалась от встречи
|В воздушном пространстве Армении обнаружены и сбиты беспилотники
|Читать больше
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