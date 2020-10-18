Воскресенье, 18 Октября 2020 12:54

АрмИнфо.Эрдоган - классический автократ, который возглавляет движение исламского братства, а западные демократии зарыли головы в песок. Об этом в своем микроблогге в Твиттер написал канадский сенатор Лео Хусакос. В частности, он подчеркнул, что Турция угрожает таким регионам как Сирия, Кипр, Арцах и Средиземноорье.

В этой связи, сенатор раскритиковал правительство Джастина Трюдо. <Либеральные власти с каждым днем звучат все более абсурдно. Посол Китая угрожает канадцам, а Турция открыто пытается уничтожить армянский народ. И все, что мы получаем от правительства Трюдо - это пожимание плечами>, - написал Хусакос.