Воскресенье, 18 Октября 2020 11:37

АрмИнфо. "Мы высоко оцениваем усилия международного сообщества, в первую очередь, братской России, по прекращению боевых действий в Карабахе", - заявил на брифинге в Степанакерте советник президента Арцаха Давид Бабаян.

По его словам, если бы усилия международного сообщества в свое время были бы более жесткими, сегодня вполне возможно, что этой ситуации не было бы. Ряд международных организаций и структур, подчеркнул советник, обязаны были реагировать более оперативно и жестко, чтобы

подобной войны не было. Тем более, в период гуманитарного кризиса, поскольку есть жертвы с обеих сторон. ""Мы должны сотрудничать с различными международными структурами, но самым главным фактором установления мира и безопасности в регионе, должно стать повышение качества сотрудничества с братскими государствами, и мы должны сделать выводы из этого на всех уровнях>, - заметил Давид Бабаян.